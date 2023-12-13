Экономика

Будущее за промышленностью?

Великие Луки принято называть промышленным центром Псковской области. Здесь представлены практически все отрасли производства — от машиностроения и электроэнергетики до выпуска швейных изделий и продуктов питания. Крупные заводы на протяжении многих десятилетий держат свои позиции, развиваются и адаптируются к современным вызовам. Параллельно запускаются новые предприятия, изготавливающие востребованную на рынке продукцию.

Псковская Лента Новостей выяснила, что сейчас производят в южной столице региона, как эксперты оценивают экономический потенциал муниципалитета, и чего не хватает местным промышленникам.

Индустриальный тягач

Если коротко, то здесь делают всё, ну или почти всё. В Великих Луках разместилось одно из крупнейших производств, которое уже более 60 лет выпускает электротехническое оборудование для электроэнергетики, нефтяной и газовой промышленности, добывающей и обрабатывающей, для железнодорожного транспорта, сельского и городского хозяйства.

Также есть завод, изготавливающий торговое оборудование - например, стеллажи, которые можно увидеть в крупных сетевых магазинах. В городе производят лесозаготовительную технику и машины для тушения пожаров в лесах, грузоподъемное оборудование, продукцию для магистральных трубопроводов, промышленные аккумуляторы. Здесь изготавливают топливо и удобрения, ремонтируют тепловозы и грузовые вагоны. А ещё шьют одежду и выпускают внушительные объемы мясной, рыбной, молочной, хлебобулочной и кондитерской продукции. Причём это далеко не полный список отраслей, развитых в южной столице региона, и изделий, которые впоследствии разлетаются по всей России, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов констатировал: сегодня Великие Луки не просто сохраняют статус промышленной столицы региона, но и приумножают его.

«Динамика по приросту новых предприятий выше, чем в Пскове. Это однозначно наш индустриальный тягач. Они [Великие Луки — прим. ред.] молодцы - сохранили предприятия, которые были в Советском Союзе, создали ряд новых, которые удовлетворяют современным технологическим нормам. В этом плане Пскову надо равняться на Великие Луки и создавать условия для развития промышленности, для организации новых рабочих мест», - уверен эксперт.

Он подчеркнул, что сейчас это очень важно, ведь российские промышленные предприятия занимают ниши зарубежных компаний, ушедших из страны.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев также считает, что роль великолукских производителей в экономическом развитии региона довольно высока. «Безусловно, Великие Луки до сих пор остаются промышленной столицей Псковской области, так как в этом городе сосредоточены крупные предприятия. Промышленники города активны и в политическом поле, и в экономическом, регулярно выступают на разных площадках», - отметил бизнес-омбудсмен и подчеркнул, что экономический потенциал города за последние десятилетия вырос именно благодаря промышленным предприятиям.

Экономика крепнет

«Экономика по-прежнему стабильна, предприятия развиваются и выпускают новую продукцию», - об итогах социально-экономического развития Великих Лук в текущем году говорил глава города Николай Козловский в октябрьском видеообращении к жителям. По его словам, это в первую очередь заслуга великолучан, которые трудятся на предприятиях и в организациях города, а также руководителей заводов и учреждений. И каждый, кто вносит вклад в развитие Великих Лук, достоин слов глубокой признательности.

Если взглянуть на цифры, то экономическая ситуация в южной столице действительно характеризуется относительно стабильным положением в ведущих секторах экономики. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами за январь-август 2023 года составил 77 млрд 89 млн рублей, или 109,1% к аналогичному периоду 2022 года. В частности, на долю обрабатывающих производств, которые составляют основу экономики Великих Лук, пришлось более 58,6 млрд рублей.

По итогам 10 месяцев текущего года общий показатель превысил цифру в 102 млрд 800 млн рублей - 113,8% к аналогичному периоду прошлого года.

«Это говорит о том, что экономика города и региона крепнет, создаются новые рабочие места, предприятия расширяют и строят новые цеха. Это не может не радовать, потому что вопрос работы, заработка всегда актуален. На основании этого среднемесячная зарплата по году тоже выросла», - подчеркнул глава администрации Великих Лук Андрей Беляев, подводя итоги года в программе «Обратный отсчет» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В целом за девять месяцев 2023-го индекс промышленного производства в Псковской области составил 108,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Обрабатывающие производства показали результат в 105,6%.

Власти Великих Лук отмечают стабильность работы крупных комбинатов, фабрик, заводов, а также предприятий малого и среднего бизнеса. Более того, те развиваются, пополняют бюджеты всех уровней, в том числе и городской.

Для того, чтобы стимулировать открытие новых производств, а также поддерживать малый и средний бизнес, в городе открыт бизнес-инкубатор. К примеру, молодые люди могут посещать там мастер-классы и семинары, на которых новичкам рассказывают о возможности открыть своё дело и существующих преференциях, например, в виде аренды помещений на льготных условиях.

Фото: МАУ «Бизнес-инкубатор «Новация» г. Великие Луки / «ВКонтакте»

Андрей Беляев заметил, что с каждым годом число респондентов растет, причем именно среди молодежи. Однако отток кадров из города по-прежнему фиксируется, и остановить его можно только за счёт повышения уровня жизни в городе в целом, что, впрочем, постепенно происходит. «У нас сейчас очень много рабочих мест на бирже труда. Это не только рабочие специальности, это и инженерные, и конструкторские, и другие направления», - сити-менеджер констатировал, что пока что ситуация с кадрами оставляет желать лучшего.

В крупных и средних компаниях города сейчас трудятся почти 28 тысяч человек, из них на промышленных предприятиях - 13 783.

Дефицитные специалисты

Президент областной ТПП подтвердил, что загрузка промышленных предприятий превышает возможности персонала. В этом году он встречался с руководителями многих предприятий, в том числе в Великих Луках и в Пскове. И всем не хватает рабочих рук, чтобы запустить производство в 2-2,5 смены. «Это касается не только станочников и, скажем так, лиц массовых профессий, но и специалистов среднего звена. Это связано и с демографическим спадом, и во многом с тем, что молодёжь уезжает, получив образование в региональных вузах, на работу в другие регионы», - описал положение дел президент ТПП.

Ни для кого не секрет, что вопрос дефицита кадров остро стоит во всех отраслях, не только в промышленной. И оперативно решить данную проблему пока не удаётся.

Кадровый голод по направлению рабочих специальностей предприятия пытаются решить самостоятельно, причём порой весьма успешно. В частности, псковские промышленники плотно сотрудничают в этом направлении с местными профильными вузами. Однако этого недостаточно, справедливо заметил Аркадий Мурылёв. «Наверное, недостаточно программ, мотивации у молодых людей для того, чтобы идти работать на предприятия производственной сферы. Хотя зарплаты там довольно высокие, в том числе в рабочем звене», - заявил бизнес-омбудсмен. Он предположил, что для решения проблемы государство могло бы увеличить квоты на поступление в вузы и колледжи по специальностям, которые востребованы со стороны производств.

Помимо этого, предприятия решают проблему дефицита кадров путём жесткой конкуренции за персонал. Владимир Зубов добавил, что великолукские заводы имеют возможность приглашать работников из Белоруссии, предоставляя им жильё и более высокую заработную плату за работу вахтовым методом. И если сравнивать промышленность Пскова и Великих Лук, то в южной столице конкуренция за каждого человека выше.

Президент ТПП высказал мнение, что регионе нет планомерной политики по привлечению рабочих рук, и предприятия решают эти вопросы самостоятельно, конкурируя друг с другом за высококвалифицированные кадры, предлагая более выгодные условия. «Понятно, что это в конечном итоге отражается на себестоимости продукции, и на доходности предприятия», - озвучил он обратную сторону вопроса.

По официальным данным, средняя номинальная начисленная заработная плата работников великолукских организаций на начало августа 2023 года составила 46 380,3 рубля, или 110,8% к соответствующему периоду 2022 года.

У службы исследований hh.ru иные данные. Портал выяснил, что великолучане получают самую большую зарплату среди разнорабочих в Псковской области — порядка 77 000 рублей. В пятерку городов Псковской области, где таким специалистам предлагают наиболее высокий уровень дохода, также вошёл соседний город Новосокольники (44 000 рублей). При этом в службе подтвердили: разнорабочие относятся к дефицитным кадрам, даже несмотря на приятные цифры в вакансиях и необязательное наличие опыта работы.

Переход на «отечественные рельсы»

Помимо кадрового голода, у промышленников есть ряд других сложностей. В частности, продолжил Владимир Зубов, производители нуждаются в быстрых и долгосрочных кредитах, потому что развитие промышленности при том уровне ключевой ставки и процентах, которые предлагают коммерческие банки, затруднительно. Многие предприятия оказались в ситуации, когда рентабельность производства ниже, чем ставка рефинансирования, которая в в настоящий момент составляет 15%. В результате тем, кто зарабатывает, допустим, 10%, приходится выплачивать кредиты с ущербом для себя.

Президент ТПП напомнил, что многие предприятия области, в том числе в Пскове и Великих Луках, ранее получили крупные льготные кредиты через Фонд развития промышленности. Такие инструменты позволяют предприятиям развивать производство, осваивать новые технологии, а это важно для страны, подчеркнул эксперт. По его мнению, предприятиям также необходимо обеспечить возможность приобретения высокоточной техники.

Владимир Зубов добавил, что отечественная промышленность ещё только начинает восстанавливаться после мощного упадка, который наблюдался с 1986 года, и она нуждается в поддержке. «Но то, что за промышленностью будущее - это однозначно», - уверен эксперт.

С учётом курса на импортозамещение с ним сложно не согласиться. Однако после ввода западных санкций многие предприятия столкнулись с рядом трудностей: пришлось перестраивать работу с поставщиками, клиентами, пересмотреть логистику, искать новые рынки сбыта.

Аркадий Мурылёв подчеркнул, что данные сложности были весьма актуальны как раз для великолукских предприятий, которые зависели от составляющих, ранее поставляемых из-за рубежа. «В этом плане с импортозамещением они справились и показывают существенный рост», - вынес вердикт бизнес-омбудсмен.

Ранее на положительные тенденции в промышленности области, которая быстро адаптировалась к новым экономическим условиям, обратил внимание губернатор Михаил Ведерников. На координационном штабе по повышению устойчивости развития экономики регионов Северо-Запада он говорил о том, что благодаря поддержке правительства региона аграриям и промышленникам удалось справиться с проблемами поставок комплектующих.

В целом же, по словам уполномоченного по защите прав предпринимателей, на последнем заседании ТПП, прошедшем в городе Великие Луки, серьёзных пожеланий в части оказания помощи промышленники не высказывали. Специалист заметил, что на данный момент в сфере существует много мер поддержки, и те, кто следят за повесткой дня, ими пользуются.

При этом Аркадий Мурылёв обратил внимание на недостаток субсидирования со стороны государства. По его мнению, нужна поддержка не только в части льготного кредитования, но и предоставления субсидий. Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что промышленность нужно поддерживать всеми способами, чтобы она «перешла на отечественные рельсы в полной мере», и себестоимость продукции не росла. Без усилий государства здесь никак не обойтись.

Великие Луки можно назвать не только промышленным центром, но и городом, который сам себя обеспечивает всем необходимым. За исключением персонала — крупным предприятиям по-прежнему не хватает рабочих. Решить проблему можно только сообща, объединив усилия самих промышленников, образовательной системы, региональных властей и государства, которое в этом играет важную роль. Заводы и дальше будут процветать, обеспечивать стабильность экономики только в случае, если на них кто-то будет работать. Иначе никакие кредиты не помогут.

Ульяна Лаблюк