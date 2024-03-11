Около 7,5 млн рублей будет выделено для проведения догазификации в Псковской области

Псковская область получит из федерального бюджета около 7,5 млн рублей для реализации программы социальной газификации. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Средства федерального бюджета будут направлены на софинансирование расходов по поддержке льготных категорий граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудования, проведение работ при догазификации.
В целом в текущем году на подключение домов льготников к газовым сетям из федерального бюджета дополнительно будет направлен 1 млрд рублей. Средства получат 57 регионов. С их помощью участникам программы будет предоставлена субсидия на покупку оборудования и проведение работ по подключению домов к газовым сетям. Ее размер составит не менее 100 тысяч рублей.
«По поручению главы государства эту поддержку получают участники специальной военной операции и члены их семей, ветераны Великой Отечественной войны, многодетные родители и люди с невысокими доходами», - отметил Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами 11 марта.
Председатель правительства напомнил, что программа социальной газификации была запущена в 2021 году. С февраля 2023 года государство частично субсидирует льготным категориям граждан расходы по проведению газа по участку и подключению его к дому.
В пресс-службе правительства региона отметили, что в Псковской области мероприятия по догазификации продолжаются. В конце февраля природный газ пришел в микрорайон Лапинки города Острова. В начале февраля в рамках программы догазификации в поселке Бежаницы запущен внутрипоселковый газопровод, который позволил подать голубое топливо почти в 80 домовладений на пяти улицах поселка. В ноябре прошлого года природный газ пришел в деревню Дуброво Псковского района.