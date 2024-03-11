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Общество

Около 7,5 млн рублей будет выделено для проведения догазификации в Псковской области

11.03.2024 20:33|ПсковКомментариев: 0

Псковская область получит из федерального бюджета около 7,5 млн рублей для реализации программы социальной газификации. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Средства федерального бюджета будут направлены на софинансирование расходов по поддержке льготных категорий граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудования, проведение работ при догазификации.

В целом в текущем году на подключение домов льготников к газовым сетям из федерального бюджета дополнительно будет направлен 1 млрд рублей. Средства получат 57 регионов. С их помощью участникам программы будет предоставлена субсидия на покупку оборудования и проведение работ по подключению домов к газовым сетям. Ее размер составит не менее 100 тысяч рублей.

«По поручению главы государства эту поддержку получают участники специальной военной операции и члены их семей, ветераны Великой Отечественной войны, многодетные родители и люди с невысокими доходами», - отметил Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами 11 марта.

Председатель правительства напомнил, что программа социальной газификации была запущена в 2021 году. С февраля 2023 года государство частично субсидирует льготным категориям граждан расходы по проведению газа по участку и подключению его к дому.

В пресс-службе правительства региона отметили, что в Псковской области мероприятия по догазификации продолжаются. В конце февраля природный газ пришел в микрорайон Лапинки города Острова. В начале февраля в рамках программы догазификации в поселке Бежаницы запущен внутрипоселковый газопровод, который позволил подать голубое топливо почти в 80 домовладений на пяти улицах поселка. В ноябре прошлого года природный газ пришел в деревню Дуброво Псковского района.

Теги: #догазификация
Источник: Псковская Лента Новостей
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