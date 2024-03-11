Общество

Заболеваемость ОРВИ снизилась в Псковской области

3 254 случая ОРВИ выявили в Псковской области на неделе с 4 по 10 марта. Показатель заболеваемости составил 55,36 на 10 тысяч населения. В том числе зарегистрировано 4 случая гриппа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Заболеваемость в области по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 21,8%, в Пскове – на 24%. Доля детей в возрасте до 14 лет среди заболевших составила 58,6%. В Пскове зарегистрировано 1515 случая ОРВИ или 46,6% от общего количества заболеваний по области.

По результатам лабораторных исследований материала от больных на наличие респираторных вирусов выявлено 1,7 % положительных проб. Среди положительных результатов вирусы гриппа составили 2,2 %, в том числе вирусы гриппа В – 100%.

В связи с заболеваемостью ОРВИ учащихся (воспитанников) закрыты два дошкольных учреждения, одна средняя школа, а также закрыто 9 классов в 5 средних школах, 6 групп в 5 дошкольных учреждениях.

Как отмечает Telegram-канал федерального Роспотребнадзора, в России за прошедшую неделю количество заболевших гриппом и ОРВИ снизилось на 16,4 % по сравнению с прошлой неделей, зарегистрировано 677 тысяч случаев.

В 45 регионах наблюдается превышение среднероссийского показателя. Порядка 16% заболеваемости приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, 84% – на остальные субъекты РФ.

Преобладающим в структуре вирусов гриппа остается А (Н3N2), при этом пятую неделю увеличивается доля вирусов гриппа В. На долю вирусов негриппозной этиологии приходится около 86 %.

Также на той неделе в России зарегистрировали более 23 тысяч случаев COVID-19, что на 11,6 % меньше, чем на прошлой неделе. Преобладающим остается геновариант «Омикрон».

В Псковской области с 4 по 10 марта 2024 года зарегистрировали 34 случая новой коронавирусной инфекции (показатель заболеваемости 5,78 на 100 тысяч населения).