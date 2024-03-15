Общество

Панельную дискуссию «Мой дом – мой регион» провели в псковском Штабе общественной поддержки

Панельную дискуссию «Мой дом – мой регион» провели в псковском Штабе общественной поддержки. О развитии Псковской области с молодежью поговорили депутаты Псковской городской Думы Александр Гончаренко, Алеся Михачева и Алексей Форш, сообщили Псковской Ленте Новостей в штабе.

Участники обсудили главные достижения Псковской области в различных сферах, поговорили об изменениях в городе, улучшении инфраструктуры, формах социальной поддержки граждан, строительстве школ и новых корпусов ПсковГУ, развитии туризма, сельского хозяйства, экономики.

Живая дискуссия с молодежью разгорелась при обсуждении вопроса о выборе места проживания в пользу родного края или предпочтении переехать в другой регион. Молодежь говорила о плюсах жизни в больших городах, а их оппоненты – о том, как важно укорениться на родной земле. Депутаты согласились с проблемой в разнице зарплат, но напомнили о том, как она нивелируется из-за затрат на аренду жилья. В качестве отрицательной черты большого города привели в пример время, затрачиваемое на дорогу в большом городе.

«Считайте все. И затраты и доходы. Не ориентируйтесь только на то, что вы получаете. В большом городе вы больше тратите. Плюсы и минусы пишите на бумаге и только тогда делайте выбор, чтоб он был осознанным. Принимайте решение и несите за него ответственность», – сказала Алеся Михачева.

«Учитывайте все факторы при выборе места. Я пожил в разных городах (Симферополь, Батуми, Москва, Рига, Петербург, Псков) и знаю, о чем говорю», – сказал Александр Гончаренко, но добавил, что его дети живут и работают в Санкт-Петербурге.

«Имейте стержень, занимайтесь любимым делом и совершенствуйтесь. Слушайте опытных людей и делайте так, как считаете нужным», – пожелал молодежи Алексей Форш.