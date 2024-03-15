Общество

Штат Псковской городской поликлиники пополнили 7 врачей и 19 медработников

В 2023 году в Псковскую городскую поликлинику были приняты на работу 7 врачей и 19 средних медицинских работников. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» главный врач поликлиники, депутат Псковской городской Думы Галина Невалённая.

Фото здесь и далее: Галина Невалёная / «ВКонтакте»

В поликлинике стали работать два врача-кардиолога; врач ультразвуковой диагностики; врач-рентгенолог; врач-эндокринолог; врач-участковый терапевт; врач-онколог.

Также в прошлом году в штате поликлиники появился психолог, для работы с пациентами и сотрудниками поликлиники. В новом году трудоустроили врача ультразвуковой диагностики.

«Уделяет Псковская городская поликлиника внимание и целевому обучению. Сейчас от медицинской организации обучается почти 60 человек. В 2024 году планируется трудоустройство трёх целевиков: фельдшер, врач-офтальмолог, врач функциональной диагностики», - заключила главврач.