Общество

Семи мигрантам в Пскове выдали повестки в военкомат

Оперативно-профилактические мероприятия по выявлению граждан призывного возраста, получивших гражданство Российской Федерации, но не вставших на воинский учёт, провели сотрудники военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону совместно с сотрудниками военной комендатуры (гарнизона, 1 разряда) в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ВСО СК России по Псковскому гарнизону.

Фото: ВСО СК России по Псковскому гарнизону

В результате указанных мероприятий выявлено 26 нарушений правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан призывного возраста, проживающих на территории Пскова, семерым из них вручили соответствующие повестки.

Одновременно им напомнили об уголовной и административной ответственности за уклонение от призыва на военную службу.