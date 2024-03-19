Общество

Опасные бактерии выявили в курятине псковской птицефабрики

Бактерии сальмонеллы выявили в куриных полуфабрикатах псковского производителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: jcomp / freepik.com

Продукцию, не отвечающую требованиям ветеринарно-санитарных правил и норм, инспекторы ведомства выявили в рамках федерального государственного мониторинга. Сотрудники Россельхознадзора отобрали образцы от полуфабриката из цыпленка-бройлера. По результатам лабораторных исследований установлено, что продукция не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

В продукции «Крылышко цыплят-бройлеров, охлажденное», произведенной на одной из псковских птицефабрик, обнаружили бактерии рода Сальмонелла, способные нанести вред здоровью человека.

В ведомстве отметили, что в пищевой продукции, находящейся в обращении, не допускается наличие возбудителей инфекционных, паразитарных заболеваний, их токсинов, представляющих опасность для здоровья человека и животных.

Предприятию-производителю объявили предостережение о недопустимости нарушения требований ветеринарного законодательства. Предприятие примет меры по предотвращению выпуска и реализации опасной продукции.