Общество

Псковская налоговая служба организует бесплатные онлайн-вебинары

Информационно-обучающие онлайн-вебинары проведет УФНС России по Псковской области 20 и 22 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Онлайн-вебинар по теме: «Порядок представления уведомления о контролируемых иностранных компаниях налогоплательщиками – физическими лицами» пройдет 20 марта в 11:00. Выступит заместитель начальника отдела камерального контроля № 2 - Марина Андреева.

Налогоплательщикам расскажут о том, какие изменения вступили в силу в 2024 году при представлении КИК, кто обязан подать уведомление о КИК в налоговый орган, какие документы необходимо представить вместе с уведомлениями. Подключиться к онлайн-мероприятию можно подключиться здесь.

Семинар по теме: «ЕНС. Ответы на часто задаваемые вопросы. Порядок распоряжения положительным сальдо» пройдет 22 марта в 11.00. Выступит начальник отдела урегулирования состояния расчетов с бюджетом – Дмитрий Иванов.

Налогоплательщикам расскажут, как вернуть переплату по ЕНП, если на ЕНС образовалось положительное сальдо, а также о способах подачи заявления о распоряжении положительного сальдо, сотрудник налогового органа рассмотрит наиболее часто задаваемые вопросы и представит по ним разъяснения. Подключиться к онлайн-мероприятию можно здесь.

Телефон для справок по организации и проведению вебинаров: 8(8112)331-394, доб. 1342, доб. 2500.

Напоминаем, налоговые органы Псковской области еженедельно проводят обучающие семинары и вебинары для налогоплательщиков. Ознакомиться с графиком мероприятий, а также узнать о месте проведения или получить ссылки для подключения можно здесь.