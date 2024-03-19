Общество

Туман ожидается ночью в Псковской области

Туман ожидается в Псковской области в ночь с 19 на 20 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Изображение: МЧС России

«Сегодня ночью, начиная с периода 22:00-1:00, по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 м и менее», - говорится в предупреждении о неблагоприятном явлении.

«Будьте внимательны и осторожны, особенно при движении на дорогах», - добавили в пресс-службе.

Напомним, утром 19 марта из-за тумана самолет из Москвы не смог приземлится в псковском аэропорту и вернулся в столицу.