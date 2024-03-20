Общество

Борис Елкин поручил восстановить исторический потолок в школе №2 в Пскове

Ремонт школы №2 в Пскове проконтролировал глава города Борис Елкин 19 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На данный момент подрядчик уже приступил к капремонту учреждения. Сейчас в школе идет ремонт актового и спортивного залов. Сегодня приступили к демонтажу пищеблока.



«Планируется сделать фасад, кровлю, ремонт актового зала, спортивного зала, по инженерным сетям - вся электрика и система вентиляции. А также будет отремонтирован гардероб», - рассказал подрядчик, генеральный директор ООО «Норд-групп» Павел Муравьёв.

Для работ будут использоваться качественные материалы, заверил Павел Муравьев. Кровлю сделают из профилированного листа. Фасад школы, скорее всего, останется желтого цвета. Для пищеблока будет закуплено новое оборудование.

Всего на ремонт школы выделено 66 миллионов рублей.

В ходе демонтажа потолка в актовом зале была обнаружена офисная лепнина, до этого скрытая потолочной плиткой. Глава города поручил восстановить исторический вид потолка.

«Если есть возможность оставить, то надо оставить», - заявил он.

Также на стенах актового зала был обнаружен орнамент советского времени. Борис Елкин поручил восстановить его по фотографиям из школьного музея.

«Понятно, что это не памятник, но все равно - самобытность» , - сказал он.

Помимо этого в актовом зале школы планируется увеличение размеров сцены, заявил подрядчик.

Особенностью является полный капитальный ремонт учреждения, рассказал Павел Муравьёв. Работы планируют завершить к 20 августа. Пока все идет в срок. Гарантийный срок выполненного ремонта составит 5 лет.

Напомним, что подрядчик для проведения ремонтных работ был определён 4 марта, им стало ООО «Норд-групп». Капитального ремонта в школе не было с момента постройки в 1960 году. В связи с отключением коммуникаций учебное заведение вынуждены полностью закрыть. Учащиеся вместе с педагогами завершат учебный год в школах №№ 47, 9, Псковском техническом лицее и Доме детского творчества.

Отметим, что ремонт школы проходит в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования».