Общество

Врач псковской городской больницы Оксана Вишневская скончалась на 51-м году жизни

На 51-м году жизни скончалась заведующая отделением медицинской реабилитации Псковской городской клинической больницы Оксана Вишневская. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: napopravku.ru

«Оксана Александровна пришла в Псковскую городскую больницу в феврале 2022 года и за столь короткий период работы стала душой коллектива. До этого она работала терапевтом в районах Псковской области. Работала Оксана Александровна заведующей отделением медицинской реабилитации взрослых для пациентов с соматическими заболеваниями, совмещая с работой врача-эндоскописта, врача-терапевта, отличалась неиссякаемой энергией и трудолюбием. Она запомнится нам навсегда добрым, душевным, отзывчивым человеком, с теплом относившейся к каждому пациенту», - отметили в комитете.

Комитет по здравоохранению Псковской области скорбит об утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким.

Отпевание состоится завтра, 21 марта, в 9.30 в храме Псковской городской клинической больницы.