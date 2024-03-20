Общество

В Пскове состоялся открытый диалог лидеров системы профобразования

Открытый диалог «Мастера СПО Псковской области – лидеры изменений системы профобразования» состоялся в ПОИПКРО 20 марта. Мероприятие организовано в рамках регионального этапа чемпионата Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы» в Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия, в формате открытого диалога финалисты региональных этапов конкурса «Мастер года» прошлых лет поделились с участниками «Мастера года – 2024» опытом применения перспективных практик и форматов обучения студентов, а также рассказали об изменениях в их жизни и работе, которые произошли благодаря участию в конкурсе.

«Система СПО в настоящее время является активным, если вообще не ключевым, участником формирования кадрового резерва регионов, в том числе через чемпионатное движение "Профессионалы" и федеральный проект "Профессионалитет"», – отметила врио ректора ПОИПКРО Екатерина Гончарова в приветственном слове к участникам мероприятия.

По ее словам, в ближайшее время сектору образования предстоит обратить внимание на расширение педагогических специальностей подготовки в системе СПО, поскольку это позволит «сформировать наше профессиональное завтра».

Заведующий региональным центром профориентации и повышения квалификации кадров СПО ПОИПКРО Яна Разогреева отметила, что к началу следующего учебного года Минпросвещения России планирует ввести национальный рейтинг организаций, реализующих программы среднего профессионального образования. Одним из критериев эффективности организаций среднего профессионального образования станет участие в конкурсах профессионального мастерства.



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Заместитель директора Учебного центра подготовки кадров Приморского края Марина Некрасова рассказала о движении «Лидеры изменений системы профобразования Приморского края» как о формировании профессионального сообщества региона с целью трансформации системы СПО под изменяющиеся и перспективные потребности местной экономики, выделив педагогический и управленческий треки.

Финалист регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Мастер года – 2023» Наталья Евдокимова поделилась своей историей успеха.