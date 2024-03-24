Общество

В России предложили создать нацпроект для участников СВО

В России призвали создать новый национальный проект для участников специальной военной операции (СВО) под условным названием «Забота государства — защитникам Родины». Такое предложение выдвинули эксперты РАН в научной статье, опубликованной в мартовском номере журнала «Социально-трудовые исследования» ВНИИ труда Минтруда.

Поддержка военнослужащих и их семей стала ключевым вопросом национальной повестки последних лет, отмечают авторы. Сейчас действует целый комплекс социальных гарантий участникам СВО — от денежных выплат до льгот по ипотеке и налогам. Ученые предложили объединить их в рамках отдельного нацпроекта.

«Поддержка военнослужащих действительно должна быть систематизирована. Так что идея создать отдельный нацпроект имеет право на жизнь. Это покажет приоритетность заботы государства об участниках СВО и гарантирует, что линия поддержки не изменится как минимум еще шесть лет», — оценил глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков.

Задача по социализации ветеранов многоаспектна — она затрагивает разные ведомства и настолько широкий круг лиц, что уже воспринимается как общенациональная идея, уверен директор Центра региональной политики ИПЭИ РАНХиГС Владимир Климанов. Кроме того, помощь военнослужащим требует значительного финансирования, и есть смысл «упаковать» ее в нацпроект, добавил эксперт.

Ученые РАН также предложили индексировать пенсии работающим пенсионерам из числа участников СВО. Кроме того, по словам авторов, нужно частично или полностью выплачивать их ипотеку за счет госбюджета. Долю погашения при этом можно увязать со сроками нахождения в зоне спецоперации, выполняемыми задачами, а также составом семьи военнослужащего, пишут «Известия».