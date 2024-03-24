Общество

Бесплатное флюорографическое обследование можно пройти в Пскове

Бесплатное флюорографическое обследование всех желающих проходит на территории Противотуберкулезного диспансера Псковской области (Псков, улица Красноармейская, 16) 25 и 26 марта с 9.00 до 12.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Псковская область присоединилась к всероссийской акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Ряд традиционных мероприятий, направленных на повышение уровня осведомленности в вопросах распространенности и профилактики туберкулеза, проводит Псковское региональное отделение Российского Красного Креста.

Всемирный день борьбы с туберкулезом ежегодно отмечается 24 марта с целью привлечения внимания общественности к профилактике заболевания и расширение противотуберкулезной деятельности.