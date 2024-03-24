Общество

Санитарные нарушения выявили в великолукском лицее

Проверку исполнения требований законодательства с привлечением специалистов Роспотребнадзора провела прокуратура Великих Лук в лицее № 10. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

В ходе проверки выявлены нарушения в области санитарного законодательства: кухонная посуда и инвентарь не используется в соответствии с маркировкой; персонал пищеблока лишен возможности мытья рук в виду отсутствия водопроводного крана в умывальной раковине в санитарном узле; производство готового блюда не осуществляется в соответствии с рецептурой и технологией приготовления блюд, отраженной в технологической карте.

По результатам проверки внесено представление об устранении нарушений законодательства.