Общество

Программу «Формирование современной городской среды» продлили в Пскове

Муниципальную программу «Формирование современной городской среды» в Пскове продлили до 2030 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города. Ранее реализация программы была запланирована до 2027 года включительно.

За все время планируется провести в порядок не менее 43 дворовых территорий многоквартирных домов и не менее 34 общественных территорий.

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан от 14 лет, проживающих на территории города Пскова, к 2030 году должно составлять не менее 40%.