Общество

Канадские семена популярной кормовой культуры не прошли фитосанитарный контроль в Псковской области

Сотрудники управления Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль 20 тонн семян люцерны сорта Димитра канадского происхождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проведения документарного контроля было установлено, что на маркировочных этикетках, нанесенных на упаковки с семенами, отсутствует необходимая информация о стране, месте и (или) участке производства, экспортере.

В итоге ввоз 20 тонн семян люцерны на территорию Российской Федерации был запрещен.

Контроль велся на российско-латвийской границе РФ в фитосанитарном контрольном пункте «Бурачки» в Себежском районе.