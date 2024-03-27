Общество

Бюджетный комитет Собрания поддержал проект о повышении стипендий будущим педагогам

Поэтапное увеличение размера стипендий студентам, заключившим договор о целевом обучении в сфере образования, поддержали члены комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов. Соответствующий законопроект депутаты рассмотрели на заседании комитета 27 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В рамках проведения Года педагога и наставника в 2023 году в Псковской области установили стипендии губернатора студентам-целевикам, которые обучаются по направлению «Образование и педагогические науки» и останутся работать в учебных заведениях региона.

«От себя могу сказать, что эта мера показала себя эффективно, мы видим прирост количества заключенных целевых договоров – с 9 договоров в 2020 году мы вышли на показатель в 72 договора, и цифра будет расти. Думаем, решение повысить стипендии своевременное», - отметил врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков

Законопроект, который депутаты обсудили на заседании, предлагается увеличить размер стипендий губернатора и выплачивать:

- студентам профессиональных образовательных организаций стипендии в размере 4500 рублей в месяц;

- студентам образовательных организаций высшего образования стипендии в размере 7500 рублей в месяц.

Авторы законопроекта считают, что повышение размера стипендий привлечет в сферу образования новые педагогические кадры, повысит интерес к профессиональному образованию, будет способствовать снижению дефицита квалифицированных кадров в образовательных организациях Псковской области, а также повысит социальную защищенность и доход студентов, тем самым повысит заинтересованность в получении педагогической специальности.

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко поинтересовался, почему размер стипендий для студентов вузов и учреждений профессиональных образовательных организаций разнится. Вице-спикер отметил, что поскольку в области делается акцент на привлечении молодежи к рабочим профессиям, необходимо повышать стипендии в учреждениях среднего профессионального образования.

Андрей Ермаков пояснил, что при разработке законопроекта исходили из имеющихся возможностей бюджета, кроме того, по его мнению, должен учитываться уровень образования, которое получают студенты. Вместе с тем глава комитета по образованию допустил, что в дальнейшем размер стипендий могут пересмотреть в пользу увеличения.

Также Андрей Ермаков добавил, что в бюджете заложено достаточное количество средств, и принятие закона не потребует серьезных передвижек в бюджете области.

Депутат Татьяна Фомченкова поинтересовалась, когда будет исполнено поручение президента России, которое он озвучил в послании Федеральному Собранию, и будут увеличены выплаты учителям за классное руководство.

Андрей Ермаков ответил, что это произойдёт в ближайшее время, однако дата пока неустановлена.

Также депутаты попросили Андрея Ермакова проработать вопросы о составлении расписаний в школах и вузах и объем домашних заданий, которые задают учащимся.

Комитет рекомендовал Собранию поддержать этот законопроект на сессии 28 марта.