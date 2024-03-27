Общество

Почти 400 тысяч жителей Псковской области зарегистрированы на «Госуслугах»

Около 400 тысяч жителей Псковской области зарегистрированы на «Госуслугах». Об этом начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы подбираемся к цифре 400 тысяч регистраций на портале "Госуслуг". Это связано с тем, что в последнее время появились детские аккаунты, их можно завести и до 14 лет», – рассказал Виталий Рахманов.

Он уточнил, что среди всех пользователей портала в Псковской области около 280 тысяч человек активно пользуются возможностями «Госуслуг».

«Количество постепенно растет, хотя и не такими темпами, как в 2020-м. В годы пандемии за короткое время прирост был почти в два раза», – уточнил Виталий Рахманов.