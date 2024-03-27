Почти 400 тысяч жителей Псковской области зарегистрированы на «Госуслугах»

Около 400 тысяч жителей Псковской области зарегистрированы на «Госуслугах». Об этом начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он уточнил, что среди всех пользователей портала в Псковской области около 280 тысяч человек активно пользуются возможностями «Госуслуг».
«Количество постепенно растет, хотя и не такими темпами, как в 2020-м. В годы пандемии за короткое время прирост был почти в два раза», – уточнил Виталий Рахманов.