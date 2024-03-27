Общество

«Эхономика»: Виталий Рахманов о кибербезопасности. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Эхономика», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 27 марта. Гость студии - начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов. Ведущий Константин Калиниченко обсудил с ним широкий круг вопросов, относящихся к компетенции управления.

Как проходило ДЭГ на президентских выборах в Псковской области? Зачем нужна видеофиксация на избирательных участках? Как не попасться на удочку мошенников, которые подделывают аккаунты чиновников? Как надо действовать родителям подростков, которым после теракта в «Крокус Сити Холле» пришли сообщения с предложением совершить противоправное действие? Как складывается ситуация с доступностью услуг почтовой связи в регионе? Насколько эффективен комплекс «Безопасный город» в раскрытии преступлений и борьбе с вандалами? Насколько привлекательна госслужба для специалистов IT-сферы?

Об этом и многом другом — в эфире.