Общество

Представители калининградских ТОСов применят опыт и идеи псковских коллег для развития территорий

Представители Калининградской области будут использовать в работе муниципальных органов власти и деятельности своих территориальных общественных самоуправлений опыт, наработки и идеи коллег из Псковской области. По итогу двухдневного визита целый ряд псковских наработок заинтересовал делегатов самого западного региона России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Многие представители Калининградской области отмечают высокую степень поддержки ТОСов региональными и муниципальными органами власти. «У вас интересная муниципальная практика по развитию движения ТОС: вы выделяете субсидии на поддержку самоуправлений разных юридических форм. Очень понравилось, что работа проводится в комплексе: есть поддержка ТОСов и инициативное бюджетирование», — отметила консультант по связям с общественностью Черняховского муниципального округа Калининградской области Елена Яшиницына.

«ТОС "Платишино" просто поразил. Просторы необыкновенные, люди замечательные. И такой контраст, когда малыми силами делаются такие большие дела! Нам этому еще стоит учиться. Мы приехали, заразились у этих людей энергией, отношением к своей земле», — прокомментировал визит в один из самых активных ТОСов Псковской области председатель территориального общественного самоуправления «Неплейкино» Николай Зазуля.

Душевный и в то же время ответственный подход жителей Псковщины, в частности деревни Платишино, к работе на своих территориях отметил начальник административного управления администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» Ростислав Матвеев: «Мы находимся примерно в одинаковых условиях: есть деревни, из которых уезжает молодежь и куда трудно привлечь новых людей и тем более туристов. Было интересно посмотреть, как из простого сельского клуба появилось место притяжения. Туда приезжают, причем автобусами, посмотреть, как живет деревня, как она развивается. Маленький населенный пункт — 80 жителей, а у них есть большой интересный музей с постоянно меняющейся экспозицией. И все это сделано руками жителей, которые являются неотъемлемой частью этого ТОСа».

Председатель ТОСа «Наследие» Черняховского муниципального округа Калининградской области Екатерина Клачева обратила внимание на то, что опыт псковских ТОСов в части сохранения культурного наследия может с успехом применяться на территории Калининграда.

Председатель калининградского ТОСа «Восток» Виктория Щекина рассказала, что будет обращаться к местным властям с предложением использовать модель, когда ТОСы самых разных юридических форм могут участвовать в программах развития, получать финансирование от муниципалитета для реализации своих социально значимых проектов.

«За эти дни мы обменялись правовыми знаниями в области функционирования территориального общественного самоуправления, а также посмотрели, как реализуются проекты, каковы их результаты, как эта работа сплачивают людей. Впечатления только приятные. Чувствуется, что псковские места заселяют истинные патриоты, которые любят свою малую Родину. Люди решают с помощью ТОСов практически все насущные для населения вопросы. Это прекрасный результат», — подчеркнула начальник департамента по работе с органами местного самоуправления Министерства по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области Наталья Гаевская, которая возглавляла делегацию Калининградской области.

Руководитель управления по местному самоуправлению правительства Псковской области Елена Тимашова подчеркнула, что в ходе визита в регион калининградских специалистов и общественников новый опыт получили и псковичи. Она пожелала коллегам успехов в развитии территориального общественного самоуправления и реализации всех задуманных проектов.