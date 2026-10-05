Псковские студенты стали участниками выездного интенсива «В курсе»

С 1 по 4 октября на базе загородного лагеря «Радуга» в посёлке Ямм прошёл второй сезон выездного интенсива «В курсе» для студенческой молодёжи Пскова. Участниками проекта стали 50 активных студентов из шести колледжей города и шести институтов ПсковГУ, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре.
Фото здесь и далее: Псковский городской молодежный центр
В течение четырёх дней для участников была организована насыщенная программа, направленная на развитие лидерских качеств, soft skills и укрепление командного духа. Ребята прошли серию образовательных мастер-классов, поучаствовали в спортивных состязаниях, творческих баттлах и сюжетно-ролевых играх. Особое внимание в программе уделялось образовательным мастер-классам, где приглашённые специалисты делились знаниями о техниках публичного выступления, мирных способах решения конфликтов, поддержке мотивации, работе с искусственным интеллектом, а также об умении работать в команде.
Участник Андрей Смирнов рассказал: «Решение ехать вышло спонтанным, но ни капли сожалений. Знакомые лица, но и много новых крутых, творческих, милых, просто замечательных людей. Спасибо за напоминание о том, как это классно, загорелось желание пробовать снова. Лагерь шикарный, от еды до мероприятий, организационный план тоже понравился, столько людей старались сделать эти 4 дня наилучшими и у вас всех это получилось, надеюсь встретимся вновь».
Проект реализован при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи («Росмолодёжь») и Росмолодёжь.Гранты.
Организаторы и партнёры: МБУ «Псковский городской молодёжный центр», Комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи Администрации города Пскова, ПсковГУ, МАУ «Дирекция спортивных сооружений», РОО «Псковский молодёжный центр», Креативное пространство «Лофт», Федерация компьютерного спорта Псковской области и ТМ «Красное знамя».