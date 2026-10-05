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У волонтеров появился шанс получить звание «Заслуженный доброволец Псковской области»

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У тех, кто помогает, появился шанс получить звание «Заслуженный доброволец Псковской области». Как сообщили в Ресурсном центре «Добро.рф», в Псковской области стартовал конкурс на присвоение звания «Заслуженный доброволец Псковской области».

Это почётное звание отмечает тех, кто внес значительный личный вклад в развитие и популяризацию добровольческого движения в регионе. Участвовать в конкурсе могут граждане России, которые занимаются волонтёрской деятельностью в Псковской области не менее трёх лет.

Для участия необходимо представить пакет документов, в том числе заверенные сведения о волонтёрской деятельности из системы «ДОБРО.РФ», а также ходатайство от органов местного самоуправления или руководителей организаций.

Оценка участников проводится по нескольким критериям, включая продолжительность волонтёрской деятельности, реализацию социально значимых проектов, вовлечение новых добровольцев и обучение в сфере добровольчества.  Заявки принимаются до 5 ноября 2026 года на электронную почту ресурсного центра: rcrd60@yandex.ru

Итоги конкурса будут подведены до 1 декабря 2026 года. Все участники конкурса получат дипломы об участии.

Организатором конкурса выступает АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив».

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