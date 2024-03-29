Общество

У дачи

В стране грядет «сарайная» амнистия, приход догазификации на дачи и дележка общей собственности СНТ между садоводами — обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера в преддверии сезона изучила важные для владельцев шести соток новости и узнала, чем они на практике обернутся для обитателей каждой «фазенды».

Дачная амнистия для сараев и домов на две семьи

На прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении дачной амнистии на хозпостройки: сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, колодцы, летние кухни. О его внесении в нижнюю палату российского парламента в феврале писал в своем Telegram-канале Андрей Турчак, сенатор от Псковской области, первый вице-спикер Совета Федерации.

«Сейчас регистрация бани, теплицы и других объектов требует немало времени и денег, - пояснил он. - Их оформление невозможно без кадастровых работ, декларации об объекте и госрегистрации права собственности. Наш законопроект предлагает признать все такие объекты ранее учтенными, если до 1 января 2013 года они стояли на техническом или государственном учете в составе домовладения. В этом случае для регистрации таких построек будет достаточно лишь старого техпаспорта».

Государство постоянно увеличивает срок дачной амнистии, в настоящее время она продлена до 2031 года. В упрощенном порядке садоводы могут зарегистрировать землю, купленную или унаследованную до октября 2001 года, и домики, построенные до мая 1998 года. С 2022 года под упрощенный порядок подпадают жилые дома с проблемными документами на землях населенных пунктов.

По данным, которые Псковской Ленте Новостей предоставили в региональном управлении Росреестра, в Псковской области растет число тех, кто регистрирует недвижимость в упрощенном порядке. Если в 2022 году псковичи через процедуру оформили в собственность 3041 садовый или жилой дом, то в прошлом году число составило 3273 дома.

После прохождения закона через все этапы принятия количество собственников недвижимости, учтенных государством, возрастет еще больше. Тот же законопроект предлагает применить устоявшуюся практику упрощенной регистрации прав собственности на дома блокированной застройки, в таких две семьи живут с разными входами, имея общую стенку. В 2022 году они не попали под процедуру, теперь это предлагается исправить. Работать правила станут для домов аж с 1850 года постройки и до 1999-го.

Общедолевая собственность садоводов

С начала этого года заработал закон, предписывающий разделить общее имущество СНТ между его членами. Не в физическом смысле, конечно, метр дороги забрать не получится. Но на бумаге всех садоводов нужно наделить долей в общем имуществе, примерно, как в многоквартирных домах, где подъездами, подвалом и крышей жильцы владеют сообща. Задумано все, чтобы огородить дачников от произвола правления, которое могло продать участок, перегораживающий проход к воде, или под открытие алкогольной точки. После наделения долями подобные сделки будут возможны только через решение общего собрания.

Анатолий Кочкин, председатель псковского СНТ «Восток» на реке Кебь, считает, что закон принимали для богатых коттеджных поселков под Москвой и Петербургом. В провинции ситуация, скорее, обратная: дачники с удовольствием расстались бы с общим имуществом.

«Наши садоводы бедствуют от того, что электросети, построенные при советской власти, энергетики не взяли на свой баланс, оставили их на наших плечах, - рассказывает Анатолий Кочкин. - Мы уже больше пятидесяти лет эти сети содержим. В соседнем садоводстве сети переданы, у них нет таких проблем. Они опоры не меняют, электрика не содержат. А за свет платим по одному тарифу. Сколько писали обращения! Без толку».

Что до земли, то, как в большинстве дачных товариществ под Псковом, «Востоку» ее передал город с правом бессрочного пользования, а значит делить между членами садоводства попросту нечего.

Догазификация на дачах

Также Андрей Турчак, участвуя 7 марта в запуске газа в мордовское село Николаевка (голубое топливо пришло по программе социальной догазификации), обнадежил дачников — скоро голубое топливо появится в садовых домиках.

«В ближайшее время программа социальной догазификации коснется и СНТ. Решением главы государства это стало возможным, - напомнил Андрей Турчак. - «Единая Россия» с коллегами из «Газпрома» и правительства подготовит необходимые нормативные изменения, чтобы газ, наконец, пришел и в дачные поселки. Люди этого давно ждут».

В последний день зимы подвести газовые сети к границам дачных участков предложил президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному Собранию.

«Люди годами, порой из поколения в поколение, обихаживают свои земельные участки, а сейчас строят там дома, в которых можно жить круглый год, - констатировал глава государства. - Но подключиться к сетям не могут, потому что садовые товарищества не попадают в программу социальной газификации».

Действительно, дачные дома не всегда представляют из себя скворечник, укрывающий от летнего зноя. Тем более, в домах на садовых участках с некоторых пор разрешено оформлять постоянную регистрацию по месту жительства. Для этого нужно по нехитрой процедуре перевести дом из статуса садового (а-ля скворечник) в жилой.

На садовых участках под Псковом можно встретить полноценные дома, возведенные и оборудованные для круглогодичного проживания. Как раз такой построила Анастасия Милонова в садоводстве «Пчелка» за микрорайоном Псковкирпич.

«Довольно накладно. Мы за электричество в дачном доме платим зимой по десять тысяч в месяц. Все из-за отопления. Приезжаем нечасто, но в доме установлена автоматическая система, без нее постройка быстро придет в негодность», - объясняет женщина, откуда такие суммы.

Несмотря на то, что до границы участка газ тянут бесплатно, дальнейшие работы встают собственникам в копеечку. Анастасия Милонова узнавала у коллеги, недавно подключавший газ в своем доме в Неелово-1: проект и оборудование обошлись в 300 тысяч рублей.

Смотрите также Порядок получения льготы на догазификацию разъяснили псковичам

Льготникам областной бюджет компенсирует расходы на оборудование, правда, не больше 40 тысяч рублей. Анастасия Милонова ни под одну льготу не попадает, однако она все равно с нетерпением ждет догазификации, так как вложения окупятся через несколько лет.

В Псковской области социальная догазификация имеет свою специфику. Заключается она в невысоких темпах продвижения процесса, за что газовики неоднократно подвергались критике, в том числе в стенах областного парламента. Открытым остается вопрос, если ответственные не могут справиться с уже взятыми на себя обязательствами, как они справятся с догазификацией еще и в садоводствах?

Осторожную надежду дает состоявшаяся в конце прошлого года смена руководителя компании «Газпром межрегионгаз». Предприятие возглавил Антон Дымов. На прошедшей вскоре встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым он пообещал «пересмотреть окончательно и бесповоротно» график подключения жителей области к использованию «национального достояния». Первые месяцы Антона Дымова в новой должности свидетельствуют: подходы нового руководителя отличаются в лучшую сторону от тех, что были у предшественника.

Нормативные акты о социальной догазификации садоводств еще не приняты, до этого момента у газовиков как раз есть время разобраться с непройденными этапами.

Юлия Магера