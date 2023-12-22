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Михаил Ведерников встретился с новым руководителем компании «Газпром межрегионгаз Псков»

24.12.2023 10:40|ПсковКомментариев: 0

Рабочую встречу с новым руководителем компании «Газпром межрегионгаз Псков» Антоном Дымовым провел губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

«Хотел сегодня обсудить вопросы газификации и догазификации, отдельно остановиться на проблеме нехватки бригад, потому что и в этом году, к сожалению, графики придется корректировать. Хотелось бы с вами, как с новым руководителем, одной командой выстроить работу таким образом, чтобы все планы 2024 года выполнили безоговорочно. И, может быть, все-таки что-то зацепили с 2025 года, потому что главным показателем является не исполнение договора с гражданами, а физическое наличие газа в домовладении», - сказал Михаил Ведерников.

Антон Дымов отметил, что увидел проблему и планирует в новом году выехать в каждый район для проведения совещаний вместе с главами и жителями муниципалитета.

«Что касается непосредственно реализации поручения президента в рамках программы "Социальной догазификации", я увидел проблему. На следующей неделе организовываю встречу с подрядными организациями. После Нового года планирую в каждый район выехать, провести совместное совещание с главами и жителями, посмотреть реальную проблематику, пересмотреть окончательно и бесповоротно график, чтобы с местными органами самоуправления выработать тот, последний и окончательный. Вторая задача, которая поставлена - это непосредственно увеличение числа бригад. На последнем совещании, которое было у меня с моим руководителем, Сергеем Вадимовичем Густовым (генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» - ред.), моя задача - привлечь как можно больше ресурсов со стороны региона, которые здесь есть, а также привлечение с других близлежащих. Уже начинают откликаться», - продолжил он.

Антон Дымов отметил, что после новогодних праздников запланированы встречи с подрядными организациями. 

Глава региона спросил, ограничивают ли морозы работу. Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» пояснил, что зимний период ограничивает производительность труда, но работы все равно ведутся. Если летом КПД составляет 1, то сейчас КПД - 0,7 от 1, поскольку есть сдерживающие факторы.

«Темпы определены, задачи поставлены, сроки есть. Поэтому будем однозначно реализовывать», - добавил он.

Михаил Ведерников подчеркнул, что правительство региона готово участвовать в решении всех вопросов. «Я со своей стороны хочу  заверить - у нас слаженная профессиональная команда на региональном и муниципальном уровнях. Со своей стороны готовы вместе, плечом к плечу, в решении всех этих вопросов участвовать. Создан региональный штаб по газификации. Основные проблемные вопросы мы рассматриваем на штабе. Просьба с учетом предыдущего опыта взаимодействия со структурой договориться так: если мы на штабе решение приняли и подписали - это истина и уже не оспаривается, вместе нужно дальше двигаться», - сказал губернатор.

Главы на муниципальных уровнях все без исключения заинтересованы в том, чтобы максимально нарастить темпы, заметил Михаил Ведерников и напомнил, что по программе с «Газпромом» увеличение по финансам и по количеству объектов было почти в два раза.

«Хотелось бы, что эти амбициозные планы были в конечном счете полностью реализованы. Еще один важный момент, на который хотел обратить внимание, он частный, но, тем не менее. На предыдущем штабе Андрей Анатольевич Турчак (первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» - ред.) обратился к Сергею Вадимовичу с тем, что у нас в следующем году 225 лет со дня рождения нашего великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. И Сергей Вадимович пообещал сделать все, чтобы в Пушкинские Горы, как в районный центр, газ пришел уже в следующем году», - продолжил глава региона.

Кроме того, Михаил Ведерников предложил провести совещание по итогам выезда в районы нового руководителя.

«Наша задача сделать все, чтобы вам и всем тем подрядчикам, большому количеству подрядчиков, надеюсь, которых удастся привлечь, было комфортно, легко и удобно работать. Мы со своей стороны эту работу обеспечим. Если будет необходимость проводить кустовые совещания - говорите, тоже будем вместе с вами решать», - заключил губернатор.

Напомним Антон Дымов приступил к исполнению служебных обязанностей с 18 декабря текущего года. Ранее пост гендиректора занимал Олег Басников, его освободили от должности в декабре. 

Пресс-портрет
Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
Теги: #догазификация
Источник: Псковская Лента Новостей
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