Общество

Псковские курсанты отработали действия при тревоге

Личный состав Псковского филиала Университета ФСИН России был поднят по тревоге 29 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

В 5:10 на пульт управления старшего оперативного дежурного Псковского филиала университета поступил сигнал тревоги. В установленное время сотрудники и курсанты образовательной организации в полной экипировке построились на плацу.

Начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев озвучил этапы и цели тренировки, которая включала в себя отработку действий личного состава филиала по команде «Сбор», оценку эффективности существующей системы оповещения, а также готовность сотрудников подразделений образовательной организации к действиям при чрезвычайных обстоятельствах.