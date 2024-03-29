В Островской межрайонной больнице теперь могут проводить цитологические исследования

Благодаря переподготовке врачей-лаборантов Островская межрайонная больница теперь может проводить цитологические исследования. Об этом сообщается в Telegram-канале комитета по здравоохранению Псковской области.
Фото: Telegram-канал комитета по здравоохранению Псковской области
Также для клинико-лабораторной диагностики приобретен аппарат для окрашивания препарата за счет средств нормированного страхового запаса.
Цитологическое исследование представляет собой оценку морфологической структуры клеточных элементов в цитологическом препарате (мазке) с целью установления диагноза доброкачественной или злокачественной опухоли, а также неопухолевых поражений.
«Это важный шаг в обеспечении качественной медицинской помощи пациентам. Цитологические исследования помогут своевременно выявлять различные патологии и заболевания, что позволит устанавливать более точные диагнозы и эффективное лечение», - отметили в комитете.