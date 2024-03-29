Общество

В Островской межрайонной больнице теперь могут проводить цитологические исследования

Благодаря переподготовке врачей-лаборантов Островская межрайонная больница теперь может проводить цитологические исследования. Об этом сообщается в Telegram-канале комитета по здравоохранению Псковской области.

Фото: Telegram-канал комитета по здравоохранению Псковской области

Также для клинико-лабораторной диагностики приобретен аппарат для окрашивания препарата за счет средств нормированного страхового запаса.

Цитологическое исследование представляет собой оценку морфологической структуры клеточных элементов в цитологическом препарате (мазке) с целью установления диагноза доброкачественной или злокачественной опухоли, а также неопухолевых поражений.

«Это важный шаг в обеспечении качественной медицинской помощи пациентам. Цитологические исследования помогут своевременно выявлять различные патологии и заболевания, что позволит устанавливать более точные диагнозы и эффективное лечение», - отметили в комитете.