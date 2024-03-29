Общество

Свыше 30 человек прошли курс подготовки по должности «Младший инспектор» в Пскове

Профессиональная подготовка младшего начальствующего состава УИС завершилась в Псковском филиале Университета ФСИН России. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, состоялся выпуск 31 слушателя курсов профессионального обучения сотрудников из УФСИН России по Республике Карелия, Смоленской, Новгородской и Псковской областям.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

За месяц обучения в образовательной организации слушатели изучили теоретические дисциплины, включающие в себя правовые и организационные основы деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, пройдена физическая и огневая подготовка.

Все выпускники успешно сдали квалификационный экзамен по изученным дисциплинам и получили свидетельства о прохождении профессиональной подготовки по должности служащего «Младший инспектор», которые им вручил заместитель начальника Псковского филиала Университета ФСИН России Вадим Ильин.

Лучшим выпускникам объявили благодарность от руководства образовательной организации.