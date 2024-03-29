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Общество

Единый день оказания бесплатной юрпомощи провела региональная общественная приёмная «Единой России»

29.03.2024 15:37|ПсковКомментариев: 0

Единый день оказания бесплатной юридической помощи провела региональная общественная приёмная «Единой России»
29 марта, приёмы были организованы в Пскове, в Великих Луках и районных центрах области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии. 

Фотографии: «Единая Россия»

В Пскове в рамках единого дня оказания бесплатной юридической помощи работали три площадки. Самой многочисленной по количеству обращений стала площадка на базе региональной общественной приемной партии, где прием граждан по юридическим вопросам вели сразу два профессиональных юриста.

Основные вопросы, с которыми обращались жители области, требовали глубокого погружения и грамотной юридической проработки. 
 «Прием граждан в региональной общественной приемной "Единой Росси" проводится еженедельно по вторникам, средам и четвергам. Жители могут обратиться к депутатам областного Собрания, городской Думы, а также депутатам Государственной Думы и сенаторам Российской Федерации. Вопросы, по которым обращаются граждане, в региональную общественную приемную партии самые различные. Это догазификация, жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, платежи, пенсионное законодательство, а также поступают вопросы от членов семей участников СВО. Депутаты ни одного вопроса не оставляют без ответа.  Особенность сегодняшнего дня в том, что прием ведут высококвалифицированные юристы – представители адвокатуры и ассоциации юристов. Такие специализированные дни обращений очень важны, так же как и тематические приемы по другим направлениям, куда привлекаются очень квалифицированные специалисты», – подчеркнула врио руководителя региональной общественной приёмной партии «Единая Россия» Елена Бибикова. 

Стратегия проведения тематических приемов граждан заложена в основу народной программы партии, которая затрагивает все важные для граждан сферы жизни. Она состоит из 350 положений, сгруппированных в 16 направлений, каждое их которых является особенно важным. 

Напомним, региональная общественная приёмная «Единой России» располагается в Пскове по адресу: улица Гоголя, дом 9. Контактный телефон 66-25-12.

Теги: #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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