Общество

Специальные грамоты и дипломы получили псковские школьники на Международном форуме «Шаг в будущее»

Делегация Псковской области отмечена целым рядом наград на Международном форуме научной молодежи «Шаг в будущее». Мероприятие проходит в Москве на базе 14 научно-исследовательских институтов и 13 университетов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

На протяжении двух дней ребята — в состав псковской делегации вошли 28 школьников и 10 наставников — выступали на тематических секциях четырех научно-познавательных площадок.

Многие исследовательские работы получили высокую оценку жюри. Обладателями дипломов первой степени стал Михаил Васильев (Псков), Серафим Греков (Псков) и Макар Нилов (Невель). Дипломы второй степени получили Злата Белова (Псков), Ольга Быстрова (Великие Луки), Кирилл Сула (Остров) и Дарина Григорьева (Струги Красные). Дипломами третьей степени удостоены Эмилия Агасой (Псков), Егор Журавлев (Псков), Софья Мартынова (Псков), Яна Попкова (Псковский район), Александра Сафронова (Невель) и Максим Яковлев (Пушкинские Горы).

Кроме того, Институт всеобщей истории РАН вручил специальные грамоты Макару Нилову (Невель), Александру Богданову (Струги Красные) и Дарине Григорьевой (Струги Красные).

Отдельная номинация есть и для юных участников форума. Так, диплом первой степени получили Александр Богданов (Струги Красные) и Даниил Игнатьев (Струги Красные); второй степени — Юрий Андреев (Псковский район).

Экспертный совет программы выдал Кириллу Сула (Остров) рекомендацию на научную стипендию имени академика К. С. Колесникова. Получить ее школьник сможет, если представит новые результаты своей исследовательской работы в 2025 году.

По итогам выступлений Станислав Рыбьяков (Новосокольнический район) и Софья Мартынова (Псков) получили рекомендации к публикации своих исследований в 27 томе сборника «Научные труды молодых исследователей программы «Шаг в будущее». Нагрудный знак «Школьник-исследователь» вручили Серафиму Грекову (Псков) и Дарине Григорьевой (Струги Красные).

Напомним, география Международного форума научной молодежи «Шаг в будущее» охватывает 12 стран, 58 субъектов Российской Федерации, включая Крым, Севастополь и новые регионы. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов и Фонда инфраструктурных и образовательных программ, и является одним из крупнейших мероприятий Десятилетия науки и технологий. Участие команды Псковской области в Международном форуме проходит при поддержке регионального комитета по образованию.