Общество

Псковичи возложили цветы в память о жертвах теракта в «Крокус сити холе»

Неравнодушные псковичи в память о жертвах террористической атаки возложили цветы и выложили фигуру из горящих свечей в виде журавля у подножия памятника княгини Ольги в Пскове. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

С момента теракта в «Крокус сити холе» прошло 9 дней.

«Это общая трагедия и общая боль. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших, чьи близкие уже никогда не вернутся домой», - отметил глава города.