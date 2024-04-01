Общество

Два псковских школьника удостоены научных медалей на форуме «Шаг в будущее»

Делегация Псковской области завершила свое участие на Международном форуме научной молодежи «Шаг в будущее» в Москве, регион представляли 28 школьников и 10 наставников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В последний день форума стали известны обладатели Научного кубка России, большие и малые научные медали за успехи в научно-исследовательской деятельности. Серафим Греков из Пскова с исследованием системы распознавания жестов руки и синтеза в речь «Pgesturerec» и Макар Нилов из Невеля с изучением почтовых станций Киевского тракта получили малые научные медали.

За работу на тематических секциях многие исследовательские работы псковской делегации получили высокую оценку жюри. Псковичи стали обладателями специальных грамот и дипломов за научные изыскания. Кроме того, экспертный Совет программы выдал Кириллу Сула (Остров) рекомендацию на научную стипендию имени академика К. С. Колесникова. А Станислав Рыбьяков (Новосокольнический район) и Софья Мартынова (Псков) получили рекомендации к публикации своих исследований в 27 томе сборника «Научные труды молодых исследователей программы «Шаг в будущее».

Напомним, Международный форум научной молодежи «Шаг в будущее» проходил на базе 14 научно-исследовательских институтов и 13 университетов с 23 по 30 марта. География охватила 12 стран, 58 субъектов Российской Федерации, включая Крым, Севастополь и новые регионы. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов и Фонда инфраструктурных и образовательных программ, и является одним из крупнейших мероприятий Десятилетия науки и технологий. Участие команды Псковской области в Международном форуме прошло при поддержке комитета по образованию Псковской области.