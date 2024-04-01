Общество

Более 50% респондентов ПЛН высказались против упрощения выдачи оружия в России

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей (50,29%) высказались против упрощения выдачи оружия в России. Они считают, что государство не сможет обеспечить должный контроль. Это следует из опроса, в котором приняли участие 344 человека.

При этом 18,02% участников опроса были «за», если выдавать оружие будут строго тем, кто прошёл психиатрическую экспертизу и соответствующее обучение.

По мнению 17,73% проголосовавших, при упрощении выдачи оружия начнутся массовые убийства. А 8,72% респондентов заявили, что оружие нужно для эффективной самообороны.

2,03% голосующих отметили, что население привыкло жить без оружие. 1,45% проголосовавших читателей ПЛН выразили мнение, что проблему терроризма упрощение выдачи оружия не решит.

Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос: «Необходимо ли в Псковской области по примеру Новгородской запретить иностранцам работать водителями такси и автобусов?».