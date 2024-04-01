Общество

О физическом и духовном здоровье поговорили в учебно-консультационном пункте СИЗО-1 в Пскове

«Разговор о важном», посвященный теме ведения здорового образа жизни «Россия – здоровая держава» прошел в учебно-консультационном пункте псковского следственного изолятора 1 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В ходе урока рассмотрены аспекты физического и духовного здоровья человека и нации.

Как рассказала классный руководитель УКП Наталья Афанасьева, на примере интервью двукратного Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Максима Транькова были разобраны основные вопросы, связанные с ведением здорового образа жизни, стремлением к развитию семейного спорта, где родители поддерживают детей в их спортивных начинаниях.

Вторая часть беседы была посвящена приближающемуся духовному празднику Благовещение, отмечаемому 7 апреля. Учащиеся познакомились с его традициями и канонами, а также узнали, что благую весть приносят людям птицы. Свои знания они закрепили участием в викторине по книге хранителя Пушкиногорья Семена Гейченко «Птицы в Михайловском». Завершился урок созданием информационного стенда по пройденным темам.

«Сегодня мы поговорили о здоровье, которое является главной ценностью человека, поскольку позволяет вести полноценную жизнь, добиваться поставленных целей, реализовываться в профессии. Важное значение имеет как физическое, так и духовное здоровье личности и общества», - подвела итог классного часа Наталья Афанасьева