Общество

Для жителей великолукской деревни Урицкое стали доступны современные электронные сервисы

Развитие и совершенствование услуг связи для населения продолжается в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: редакция газеты Великолукского района «Наш путь»

Так, в этом году в деревне Урицкое Великолукского района сотовым оператором проведены работы по модернизации базовой станции, благодаря чему местные жители получили возможность пользоваться современными услугами мобильного интернета. Для более чем 120 граждан стали доступны государственные и муниципальные услуги в электронном виде, заказ товаров и услуг в интернет-магазинах и оплата покупок с помощью телефона.

Напомним, в прошлом году деревня Урицкое вошла в число победителей народного голосования за населенные пункты, где будут построены (усилены) базовые станции по проекту «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0). За населенный пункт проголосовали 419 человек. Это лучший результат по всей Псковской области.

В пресс-службе добавили, что проект УЦН 2.0 реализуется в Псковской области в рамках договоренности губернатора Михаила Ведерникова с руководством одного из провайдеров цифровых услуг и сервисов. Он предусматривает появление современной сотовой связи в малых населенных пунктах, где постоянно проживают от 100 до 500 человек и мобильная связь отсутствует. Населенные пункты для первоочередного строительства базовых станций определяются путем голосования жителей региона.

В 2023 году по проекту установлены вышки в деревнях Дедовичского, Новосокольнического, Островского, Усвятского и Дновского районов, Опочецкого и Печорского муниципальных округов.