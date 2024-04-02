Общество

80% псковских родителей помогают детям-школьникам с домашней работой - опрос

Китайские родители зарабатывают инфаркты и инсульты, помогая детям с уроками. Родителям школьников из Пскова тоже приходится нелегко, особенно матерям. В соответствующем опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие родители учащихся 1-11 классов.

В Пскове ученикам начальных классов помогают делать уроки 80% родителей, обучающимся 5-7 классов — 56%. Младшим школьникам чаще всего приходится помогать со всеми предметами, после 5 класса — выборочно. Родителей учащихся 1-7 классов необходимость учить уроки с детьми раздражает сильнее, чем родителей учеников постарше.

С увеличением возраста детей им требуется все меньше помощи с уроками, и родители раздражаются реже. Домашние задания школьникам 8-9 классов помогает выполнять 1 из 3 родителей. В 10-11 классах помогает детям с уроками лишь каждый шестой.

Матери больше занимаются уроками с детьми до 4 класса, с 5 по 11 класс с домашними заданиями чаще помогают отцы.

Необходимость сидеть над уроками чаще раздражает матерей. И только от «домашки» старшеклассников матери и отцы раздражаются наравне.