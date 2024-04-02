Общество

Перспективы сотрудничества Псковской области с Узбекистаном обсудили Вера Емельянова и Ботиржон Асадов

Развитию торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества Псковской области и Узбекистана была посвящена рабочая встреча первого заместителя губернатора Веры Емельяновой и чрезвычайного и полномочного посла Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржона Асадова, которая состоялась во вторник, 2 апреля, в правительстве региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области

От имени главы региона Михаила Ведерникова первый вице-губернатор поприветствовала гостей на Псковской земле и высказала заинтересованность в сотрудничестве по самым разным направлениям.

В настоящее время между Псковской областью и Узбекистаном имеются серьезные намерения в части поддержания партнерских отношений в торгово-экономической отрасли. «Наши предприятия заинтересованы в экспортных поставках в Узбекистан изделий легкой промышленности, мебели, сварочного оборудования и других товаров. Большая возможность открывается для межрегионального сотрудничества в образовательной, историко-туристической, культурно-гуманитарной сферах, а также в рамках молодежных проектов», — отметила первый вице-губернатор.

Вера Емельянова рассказала гостям о преимуществах псковской инвестиционной площадки «Моглино». Первый заместитель губернатора также пригласила делегатов и других гостей из Узбекистана побывать на крупных международных мероприятиях в Псковской области — принять участие в Днях пушкинской поэзии и форуме «Мы помним».

«Мы свято чтим имена узбеков, которые в годы Великой Отечественной войны сражались за свободу нашей Родины. Герой Советского Союза, узбек по национальности Чутак Уразов захоронен на территории Себежского района. Мы ухаживаем за его могилой и выражаем благодарность за его подвиг», — добавила Вера Емельянова.

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржон Асадов выразил благодарность руководству региона за радушный прием и гостеприимство. «У Псковского края, который имеет тысячелетнюю историю и всегда был на рубеже страны, в авангарде, есть чему поучиться», — отметил он. Ботиржон Асадов согласился с тем, что у республики и региона есть множество точек соприкосновения и возможностей для взаимовыгодного развития.

«Россия является важным и надежным партнером Республики Узбекистан. Наши отношения носят многоплановый стратегический союзнический характер. Много партнерских проектов, которые придали динамики нашему сотрудничеству. Между Узбекистаном и Россией налажено активное взаимодействие практически по всем направлениям: политика, вопросы безопасности, экономика, торговля, культура. Видим активный интерес со стороны нашей молодежи обучаться в российских вузах», — обратил внимание чрезвычайный и полномочный посол.

Ботиржон Асадов рассказал, что в рамках визита в регион уже успел встретиться с соотечественниками, проживающими в Пскове, среди которых студенты и рабочие. По его словам, все они с одобрением и благодарностью отзываются о пребывании в Псковской области.

В обсуждении вопросов двустороннего взаимодействия также приняли участие и другие представители официальной делегации: генеральный консул посольства Республики Узбекистан в Российской Федерации Мехриддин Хайриддинов, генеральный консул Узбекистана в Санкт-Петербурге Абдурахмон Махмудов и первый секретарь посольства Республики Узбекистан в Российской Федерации Бобур Каримов. От Псковской области на встрече присутствовали вице-губернаторы Нинель Салагаева и Игорь Шатурный, 1-й секретарь представительства МИД России в Пскове Александр Иванов и начальник управления протокола и внешних связей правительства Псковской области Мария Бирюкова.

Добавим, ранее Вера Емельянова, Ботиржон Асадов и другие официальные лица возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата в Пскове, почтив память бойцов, павших во время Великой Отечественной войны за защиту Отечества.

В ходе официального визита в регион делегация Посольства Республики Узбекистан в Российской Федерации ознакомилась с работой промышленных предприятий и производств области, в том числе особой экономической зоной «Моглино», проведены ряд встреч со студентами, а также представителями бизнес сообщества.