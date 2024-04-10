Общество

Сотрудник псковского управления ФСИН награжден почетной грамотой

Начальник отделения воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН России по Псковской области Андрей Элькин удостоен почетной грамоты комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Андрей Элькин награжден за большой вклад в развитие и популяризацию пауэрлифтинга на территории муниципального образования «Город Псков» и многолетнюю плодотворную работу.

Пауэрлифтингом сотрудник УФСИН России по Псковской области занимается порядка 10 лет. Начиналось все с простого увлечения, а затем перешло на профессиональный уровень. Среди достижений – многочисленные награды различного уровня и достоинства. Сейчас Андрей Элькин является официальным представителем «Союза пауэрлифтеров России» в Псковской области.