На рынок труда в России выйдут 860 тысяч выпускников средних специальных учреждений

Порядка 860 тысяч молодых людей со средним специальным образованием выйдут на рынок труда РФ в 2024 году. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«На рынок труда в этом году выйдут 860 тысяч молодых людей со средним специальным образованием, и 45% из них, даже чуть более, это специалисты, которые подготовлены для работы в технологичных отраслях», - сказала она.
Татьяна Голикова выступила на пленарной сессии «Рынок труда: возможности соискателя и вызовы работодателя» регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства, пишет ТАСС.