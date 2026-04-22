Три объекта для благоустройства на выбор предложили жителям Опочецкого округа 

Голосование за объекты, которые благоустроят в 2027 году в Опочецком округе по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», проходит с 21 апреля по 12 июня, сообщил глава округа Юрий Ильин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

Изображение: Юрий Ильин / «ВКонтакте»

В этом году в голосовании участвуют: пешеходные дорожки от улицы Автозаводской до дома №18 по улице Механизаторов в городе Опочке, детская площадка в парке «Городской Вал» в Опочке и спортивно-игровая площадка в деревне Разувайка.

Отдать свой голос за территорию, которая будет благоустроена в 2027 году, можно на сайте «Госуслуги» (для граждан старше 14 лет) или с помощью волонтёров — их можно будет узнать по манишкам с надписями «Волонтёр» и «Могу благоустроить».

«Ваше мнение важно - примите участие в голосовании!» - призывает Юрий Ильин.
Ильин Юрий Артамонович

Глава Опочецкого муниципального округа

