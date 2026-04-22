Город в цветах

Весна - время ярких красок. С приходом тепла преображается не только природа, но и улицы Пскова, который пока сохраняет славу «зеленого города». Скоро деревья оденутся в листву, а многочисленные городские клумбы украсят пестрые ковры весенних цветов. Но если в живой природе сезонные изменения - это естественный процесс, то буйство красок в городской среде - результат системной работы муниципальных служб.

О том, какие цветы украсят весной и летом улицы Пскова, где планируется пилить деревья, а где - высаживать, и какие новые общественные территории войдут в планы по озеленению, Псковской Ленте Новостей рассказал заместитель главы администрации Пскова Алексей Саенко.

С весны до осени

О том, чтобы Псков весной стал ярким и красивым, городские службы позаботились еще осенью. «В рамках муниципального контракта в октябре 2025 года на клумбы города уже высажены луковицы тюльпанов - порядка 43 тысяч штук. С тем расчетом, чтобы к 9 мая мы уже могли любоваться цветами», - рассказал Алексей Саенко.

По словам замглавы администрации города, тюльпаны появятся во многих местах города: перед правительством Псковской области со стороны Октябрьского проспекта, в зеленой зоне на улице Некрасова перед филармонией, в сквере на площади Победы у Могилы Неизвестного солдата, в Ботаническом саду и на площади Ленина, в Дендропарке, в Детском парке, в сквере Павших борцов, на площади Героев-Десантников, около Пушкинского театра. Первыми весенними цветами будут украшены зеленая зона на пересечении улицы Ленина и Октябрьского проспекта, круглая клумба на пересечении Крестовского и Ленинградского шоссе, воинское захоронение на Юбилейной, парковая зона около Дома офицеров и Братская могила в Крестах.

Помимо тюльпанов, на городских улицах появятся и анютины глазки. «До 5 мая на клумбах города, не задействованных под посадку тюльпанов, будет высажена рассада виолы в количестве более 15 тысяч штук. Места посадки: сквер у Дома Советов со стороны улицы Некрасова, парк культуры и отдыха имени Пушкина, воинское захоронение в Песках, памятный знак «Шталаг-372» на Юбилейной. Также рассаду виолы планируется высадить в цветочные вазоны, которые будут расставлены в скверах на площади Ленина, на площади Победы у Могилы Неизвестного солдата и в Детском парке. Планируется и устройство клумбы на площади Ленина перед центральным входом в ПсковГУ», - пояснил Алексей Саенко.

А уже с 15 мая при благоприятных погодных условиях городские службы приступят к оформлению Пскова летней цветочной рассадой. По словам заместителя главы администрации, будут использованы «зарекомендовавшие себя виды»: петуния, бегония, бархатцы, крестовник приморский, колеус, целозия перистая, агератум, пелагония. Также появятся и новые растения - сальвия и лобелия. Всего в цветники и вазонные комплексы будет высажено около 127 тысяч летних растений.

Большинство цветочной рассады - из Псковской области. «Подрядные организации высаживают растения на своих земельных участках и в оранжереях. Также они закупают цветы в Санкт-Петербурге, Тверской и Московской областях», - сообщил Алексей Саенко.

По его словам, подбор цветов для городских клумб осуществляется по двум параметрам: во-первых, внешний вид и цветовая окраска, во-вторых, период цветения. «У тюльпанов - это конец весны, апрель-начало мая. После 15 мая посадка цветов осуществляется таким образом, чтобы все лето до осени всегда где-то цвели цветы. Мы стараемся делать так»,- сказал он.

Новые вместо аварийных

С начала весны в Пскове ведется работа и по спилу и посадке деревьев. Массовые рубки на ряде городских улиц не остаются незамеченными псковичами. Но, как отметил Алексей Саенко, убираются либо аварийные деревья, либо зеленые насаждения, которые попадают в зону дорожных работ.

«На улице Вокзальной почти все работы по спилу деревьев завершены. Деревья пилить планируется также на улице Советской. На улице Ленина еще осталось некоторое количество мертвых и аварийных деревьев», - пояснил он.

По словам Алексея Саенко, обязательно перед вырубкой проводится обследование деревьев. Комиссия состоит из представителей управления городского хозяйства - в штате УГХ есть специалисты, имеющие соответствующее образование. Также в комиссию входят сотрудники управления по градостроительной деятельности, депутат Псковской городской Думы по округу. А если дерево попадает в зону охраны объектов культурного наследия, обязательно акты согласовываются в министерстве по охране объектов культурного наследия.

«На улице Ленина древесные насаждения убирались исключительно погибшие или пораженные грибком. У нас и фотофиксация есть, и все акты, в которых отмечены недостатки. Комиссионный осмотр по оценке насаждений на улице Ленина состоялся в июле 2025 года. На весну 2026 года эти деревья не показали признаки вегетации», - рассказал он.

Что касается зеленых насаждений, которые убираются по улицам Советская, Вокзальная и Л. Поземского, - это деревья, которые попадают в охранные зоны кабельных сетей и трубопроводов и на участки производства работ. «Убираем те деревья, которые мешают расширению тротуаров, могут негативно влиять на уличное освещение», - пояснил Алексей Саенко.

Но город от этого не станет каменными джунглями - в этом году выделено свыше 5 миллионов рублей на высадку компенсационных насаждений по указанным улицам. «Обязательно досадим деревья на Советской, на Вокзальной, на Леона Поземского. Сейчас еще прорабатывается вопрос о дополнительной высадке на улице Ленина. Также мы ожидаем, что в этом году еще в рамках помощи наших коллег и инвесторов из крупных организаций будут осуществляться посадки насаждений по городу», - заметил замглавы администрации.

Восстановление деревьев планируется также на улице Никольской, в парке 300-летия прокуратуры. «Пока еще решаем, какой конкретно вид дубов будем сажать. По остальным улицам - определяем вид растения, которое бы не вырастало слишком высоким, было неприхотливым и требовало минимального обслуживания.

Создаем красоту вместе

Работы по озеленению планируются и на общественных территориях, которые из года в год появляются в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». «Например, в сквере на Сиреневом бульваре продолжаем обслуживать клумбу с луговыми травами. Там же в инициативном порядке специалист по озеленению будет досаживать сирень. Каждый год стараемся сделать так, чтобы география рассадки цветов увеличивалась. Мы используем и старые цветники, и расставляем вазоны в разных местах. И используем новые места, которые у нас появляются по результатам выполнения работ по благоустройству территории»,- отметил он.

Алексей Саенко также напомнил, что у псковичей есть возможность сделать красивее свои дворы и придомовые территории. «ТОСы в рамках участия в конкурсе по благоустройству могут осуществлять мероприятия по озеленению своих территорий. Если у жильцов многоквартирного дома есть желание разбить клумбу и получить финансирование на озеленение, ТОСы могут обращаться с подобными заявлениями в управление городского хозяйства. Подача заявок на городской конкурс ТОС до 30 апреля», - напомнил он.

Таким образом, жители тоже могут поспособствовать тому, чтобы с приходом тепла красивыми стали не только центральные улицы, но и каждый уголок нашего прекрасного древнего города.

Светлана Синцова

Фото из архива ПЛН

