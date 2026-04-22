 
Общество

Новгородца будут судить в Пскове за попытку незаконно выехать из страны

В Псковский областной суд поступило уголовное дело по обвинению жителя города Великий Новгород в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 283.2 УК РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов региона.

Новгородца обвиняют в выезде с территории Российской Федерации при том, что ранее он был допущен к государственной тайне. Как  пояснили в пресс-службе судов, право на выезд из страны для мужчины было заведомо ограничено в соответствии с законодательством РФ. 

Предварительное слушание назначено на 28 апреля в 10.00.

