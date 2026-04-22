 
Общество

Суд вынес решение по делу о размещении отходов IV класса опасности вблизи печорской деревни 

Арбитражный суд Псковской области назначил муниципальному автономному учреждению (МАУ) «Благоустройство» наказание в виде предупреждения из-за несоблюдения законодательных норм по обращению с отходами, об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе суда.

Природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку в отношении МАУ «Благоустройство» в части соблюдения законодательных норм по обращению с отходами. Были выявлены нарушения. В частности, с ноября 2025 года по январь 2026 года у МАУ «Благоустройство» отсутствовала лицензия на размещение отходов IV класса опасности на объекте в одном километре от деревни Буравцы Печорского округа. 

Материалы проверки были направлены в суд для рассмотрения.

