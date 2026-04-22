Дмитрий Белюков: Жителям Псковской области тема военной истории близка, как никому

Жителям Псковской области деятельность регионального отделения Российского военно-исторического общества должна быть как никому близка, так как регион всю свою историю является приграничным. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказал председатель Великолукского местного отделения Российского военно-исторического общества Дмитрий Белюков.

«Работа Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества имеет системный, плановый характер. Очень важно, что мы периодически собираемся, сверяем часы, делимся опытом и формируем определенные перспективы на будущее. Очень приятно, когда выступают коллеги-ученые и популяризаторы военной истории. В этом смысле мы друг друга дополняем и более полно видим картину богатой военной истории нашего края. Наш край - это приграничный регион, который всю свою жизнью, всю свою историю стоял на защите рубежей нашего государства. Жителям Псковской области эта тема особенно близка, поэтому у Российского военно-исторического общества, в частности Псковского отделения, большие и планы, и перспективы», - отметил Дмитрий Белюков.

Также он прокомментировал обновление Совета Псковского реготделения РВИО.

«Ежегодно избираемый Совет - это не случайные люди. Это те, кто вносит свой вклад в лепту. Совет общества включает в себя наиболее активных, авторитетных людей, которые уже проявили себя на данном поприще, к мнению которых прислушиваются, и очень важно, чтобы в Совет входили люди, которые реально могут привнести какие-то новые идеи, живое представление о том, как развиваться обществу дальше. Поэтому Совет РВИО - это определенный двигатель общества вперед. И также важно, что периодически Совет обновляется», - добавил Дмитрий Белюков.

Круглый стол Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества прошел сегодня в стенах Приказных палат Псковского кремля.