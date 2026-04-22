Совет реготделения РВИО утвердили в Пскове

Совет Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества утвердили сегодня на общем собрании реготделения в Приказных палатах Псковского кремля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В обновленный состав Совета вошли депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз, председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, депутат Великолукской городской Думы, руководитель местного великолукского отделения РВИО Дмитрий Белюков.

Также в состав совета входят председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов, генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, Олег Добрынин.

РВИО занимается сохранением военно-исторического наследия, патриотическим воспитанием и поддержкой поискового движения.