 
Общество

Совет реготделения РВИО утвердили в Пскове

Совет Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества утвердили сегодня на общем собрании реготделения в Приказных палатах Псковского кремля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

В обновленный состав Совета вошли депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз, председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, депутат Великолукской городской Думы, руководитель местного великолукского отделения РВИО Дмитрий Белюков.  

 
 

Также в состав совета входят председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов, генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, Олег Добрынин. 

РВИО занимается сохранением военно-исторического наследия, патриотическим воспитанием и поддержкой поискового движения. 

Пресс-портреты

Белюков Дмитрий Анатольевич

Депутат Великолукской городской Думы, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК

Мельникова Светлана Евгеньевна

Генеральный директор Псковского музея-заповедника

Сопов Игорь Александрович

Председатель Избирательной комиссии Псковской области

Мороз Антон Михайлович

Депутат Псковской городской Думы 7-го созыва.

Седунов Александр Всеволодович

Председатель Общественной палаты Псковской области.

