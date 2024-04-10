Общество

Соглашение о сотрудничестве подписано между реготделением РВИО и фондом «Защитники Отечества»

Соглашение о сотрудничестве между региональным отделением общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» и филиалом Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Псковской области подписано сегодня, 12 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Свои подписи под документом поставили руководитель реготделения РВИО Александр Борисов и руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева.

Стороны договорились о сотрудничестве при организации и проведении патриотических мероприятий для участников специальной военной операции и членов их семей. Реготделение РВИО и филиал фонда «Защитники Отечества» также будут взаимодействовать в области просвещения и военно-патриотического воспитания детей и молодежи, в вопросах увековечения памяти военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции.

После подписания соглашения о сотрудничестве Надежда Васильева познакомила Александра Борисова с основными направлениями работы филиала фонда «Защитники Отечества» и провела экскурсию по офису организации.

«Вы сумели создать очень теплую, домашнюю атмосферу. Видно, что здесь трудятся неравнодушные люди, искренне готовые помогать участникам специальной военной операции и членам их семей. Спасибо вам, большое, за этот важный труд! Региональное отделение "Российского военно-исторического общества" готово включиться в совместную работу по организации патриотических мероприятий для участников СВО и их близких, военно-патриотическому воспитанию детей молодежи. А увековечение памяти Героев СВО – одно из важнейших направлений деятельности РВИО. Вместе мы сможем сделать много доброго», – отметил Александр Борисов.