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Защита педагогической практики студентов-хореографов прошла в псковском колледже искусств

Защита педагогической практики студентов 2 курса специализации «Хореографическое творчество» Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова состоялась 9 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото: Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова

В защите приняли участие педагоги-руководители, работающие на базах практики: Наталья Андреева, Наталья Малявко (ДШИ г. Пскова), Ирина Денисова, Анастасия Чебан, Марина Алиева (Городской культурный центр), Ирина Белотелова, Елена Игнатьева (Дом детского творчества г. Пскова). Они пожелали будущим специалистам удачи в их профессиональной деятельности.

Во время посещения занятий в учреждениях культуры и образования, студенты колледжа получают возможность проанализировать ход урока, познакомиться с учебной документацией, различными формами и методами работы ведущих псковских специалистов.

В колледже отметили, что процесс прохождения педагогической практики, который включает как пассивный этап (наблюдение занятий), так и активный (проведение уроков), - важная часть профессиональной подготовки студентов колледжа. Он направлен на развитие готовности молодых людей к педагогической деятельности и включает овладение ими первичными практическими навыками, а также закрепление теоретических знаний, полученных, в частности, на дисциплине «методика».