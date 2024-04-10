Общество

Более 27 млн рублей направят в этом году на благоустройство воинских захоронений в Псковской области

Более 27 миллионов рублей в общей сложности будет направлено на благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Вопросы приведения в порядок мест памяти был рассмотрен в пятницу, 12 апреля, на заседании оргкомитета «Победа», которое провел губернатор Михаил Ведерников.

Михаил Ведерников подчеркнул, что содержание, ремонт и благоустройство воинских захоронений — важное направление не только в рамках подготовки к праздничной дате, но и комплексной работы по сохранению памяти о защитниках Отечества. Глава региона напомнил, что в прошлом году было отремонтировано 29 воинских захоронений, установлено 20 мемориальных знаков и нанесены имена 102 бойцов.

В этом году в рамках федеральной программы Псковская область получит почти 17 миллионов рублей. На указанные средства планируется отремонтировать более 30 воинских захоронений, увековечить имена 200 воинов, погибших при защите Отечества. Всего с 2019 года в рамках федеральной программы приведено в порядок почти 200 воинских захоронений. На эти цели направлено почти 70 миллионов рублей.

Еще более 6 миллионов рублей на содержание и благоустройство воинских захоронений в этом году будет выделено в рамках областной программы «Культура, сохранение культурного наследия». Кроме того, средства направит и каждый из муниципалитетов.

Начальник регионального управления по местному самоуправлению и территориальному развитию Елена Тимашова также отметила, что ТОСы активно участвуют в поддержании объектов, связанных с увековечением памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. «Они организуют шефство над воинским захоронениями, многие уже вышли на субботники по уборке воинских захоронений. Заявляют на конкурс проекты по восстановлению памятников и воинских захоронений. Помимо выигранных грантов, ТОСовцы ухаживают за воинскими захоронениями также собственными силами и ресурсами», — добавила она.

Отметим, в этом году победителями регионального конкурса ТОС стали 14 проектов, которые направлены на благоустройство памятных мест и захоронений. Общая сумма поддержки на их реализацию составит 4,5 млн рублей.

Напомним, ранее глава региона назвал главным вызовом при праздновании Дня Победы в Псковской области обеспечение безопасности. В ходе заседания губернатор обсудил с представителями правоохранительных органов план культурных и общественных мероприятий, а также оказание традиционных мер поддержки ветеранов.