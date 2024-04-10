«Неделя моды» завершится в псковском «Акваполисе» 13 апреля

«Неделя моды» в рамках проекта «Креативная среда» завершится в псковском торгово-развлекательном центре «Акваполис» в Пскове в субботу, 13 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.
Проект «Креативная среда» нацелен на поддержку и продвижение молодых дизайнеров Пскова, стремящихся к созданию собственных брендов одежды. Организатором мероприятия выступает Ирина Мельник, основатель бренда MIRISEN.
Церемония закрытия «Недели моды» запланирована на 16:00.
В программу мероприятия включены:
«Это событие - выдающийся момент в культурной жизни Пскова, подчеркивает талант и креативность наших дизайнеров», - подчеркнули организаторы.