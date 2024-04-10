Общество

«Неделя моды» завершится в псковском «Акваполисе» 13 апреля

«Неделя моды» в рамках проекта «Креативная среда» завершится в псковском торгово-развлекательном центре «Акваполис» в Пскове в субботу, 13 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Проект «Креативная среда» нацелен на поддержку и продвижение молодых дизайнеров Пскова, стремящихся к созданию собственных брендов одежды. Организатором мероприятия выступает Ирина Мельник, основатель бренда MIRISEN.

Церемония закрытия «Недели моды» запланирована на 16:00.

В программу мероприятия включены:

представление коллекций от действующих псковских дизайнеров;

выступления танцевальных и вокальных ансамблей;

официальное закрытие мероприятия.

«Это событие - выдающийся момент в культурной жизни Пскова, подчеркивает талант и креативность наших дизайнеров», - подчеркнули организаторы.