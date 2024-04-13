Общество

Порховичка с неизлечимым заболеванием смогла получить средства реабилитации после вмешательства прокуратуры

Женщина с неизлечимым прогрессирующим заболеванием в Порховском районе получить технические средства реабилитации после вмешательства прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Женщина находилась на лечении в Порховской межрайонной больнице и нуждалась в предоставлении технических средств реабилитации для облегчения своего состояния. Несмотря на установление диагноза пациентки Санкт-Петербургским медицинским институтом, являющегося основанием для назначения специализированной (паллиативной) помощи, лечащий врач данные сведения во внимание не принял. Решение о сборе врачебной комиссии не инициировано. Кроме того, заявление о присвоении статуса паллиативного больного, позволяющего получить безвозмездно дорогостоящее оборудование в пользование, не рассмотрено.

«Без своевременной помощи условия жизни таких пациентов становятся невыносимыми, приносят физические и моральные страдания, без посторонней помощи и постоянного наблюдения могут произойти непоправимые последствия», - подчеркнули в ведомстве.

В связи с этим прокурор Порховского района направил в суд исковое заявление о защите прав пациента, нуждающегося в предоставлении паллиативной помощи.

После вмешательства прокуратуры женщине установлен статус паллиативного больного, предоставлены технические средства реабилитации.

Также по иску прокурора с учреждения здравоохранения взыскана компенсация морального вреда за ненадлежащее оказание медицинской помощи.